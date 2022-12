Drama in Wervik: echtgenote van schepen (63) sterft na ongeval met fiets

Rond 7.15 uur kwam Christine in de Kruisekestraat ten val en overleed aan de opgelopen verwondingen. De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk en worden onderzocht. Mogelijk raakte de vrouw een openslaand portier van een auto of week ze daar voor uit. De Kruisekestraat is plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. In het midden van de weg plaatste de brandweer een tent.

Christine Hooghe was de echtgenote van schepen van lokale handel en ondernemen, omgeving en stadsvernieuwing, wonen, duurzaamheid, landbouw en dierenwelzijn Yves Obin. Samen baatten ze in Wervik een Aveve-tuincentrum uit. Yves Obin werd pas in april 2022 schepen na bestuurswissel na een motie van wantrouwen. Hij promoveerde toen van oppositieraadslid naar schepen. “Dit is een drama voor Yves en zijn gezin”, reageert burgemeester Youro Casier. “Ik heb Yves al gezegd dat hij zoveel tijd moet nemen als nodig is om dit te verwerken. We zullen hem dat ook gunnen. Over zijn activiteiten op het stadhuis moet hij zich nu geen zorgen maken. We zullen hem zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. Yves zal dit moeten proberen een plaatsje te geven maar de wonde zal blijven. Ik spreek jammer genoeg uit ervaring want 32 jaar geleden, ik was toen 22, overleed mijn broer bij een verkeersongeval.”