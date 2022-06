Door waterinsijpeling beschadigd schilderij uit Wijnbergkerk hersteld

De Kerk Onbevlekt Hart van Maria, in de volksmond bekend als de Wijnbergkerk, in Wevelgem opende in 1969 de deuren. In de kerk is een kruisweg te vinden van Georges D’Heedene, een kunstenaar uit Zulte. Die kunstschilder leefde van 1909 tot 1973. “D’Heedene schilderde slechts enkele kruiswegen, waarvan er een in Wevelgem te vinden is. In de kloosterkapel Spes Nostra in Heule was een ander exemplaar te zien, maar een brand vernielde dat werk”, aldus restaurateur Frederik Cnockaert uit Wervik. “De kruisweg in de Wijnbergkerk bestaat uit 15 staties, terwijl die normaal 14 staties telt. Het toegevoegde werk heet ‘de opstanding van Christus uit het graf’ en het is net dat deel dat beschadigd raakte. De artiest ontwikkelde voor het maken van de kruisweg een eigen techniek: plaaster op hout, waarin hij nadien de tekening uitsneed en terug opvulde met gekleurde plaatster. Ik heb deze techniek in mijn dertigjarige carrière nog nooit gezien. Het paneel is ook nogal groot, het meet 2,30 meter op 1,16 meter.”