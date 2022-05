Donderdag grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet, start aan Nationaal Tabaksmuseum

Kortrijk 20 maanden effectieve celstraf voor stalker bij vierde veroorde­ling: “Hij volhardt in de boosheid, hopelijk doet deze straf hem eindelijk stoppen.”

Voor de vierde keer is een 42-jarige man uit Kortrijk woensdag veroordeeld tot een celstraf, van 20 maanden effectief dit keer, voor de stalking van zijn ex. De voorbije 4 jaar kreeg de obsessieve stalker in totaal al 36 maanden effectieve celstraf maar toch zag hij nog de binnenkant van de gevangenis niet. Het zorgde vorige maand bij de behandeling van de zaak voor zure oprispingen bij de rechter over de uitvoering van de straffen in België.

