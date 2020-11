Dochtertje getuige van steekpartij tussen mama en papa: “Als ik kon toveren, toverde ik mijn vader weg”

Wervik/Meulebeke/MenenDrie messteken in de buik en de rug. Die liep een 33-jarige man uit Wervik op toen hij de woning van zijn ex in Geluwe (Wervik) ’s nachts binnendrong en haar naar de keel greep. Hun dochtertje was getuige. Bijna vier jaar na hun echtscheiding moest het ex-koppel zich maandag op het beklaagdenbankje van de rechtbank in Kortrijk verantwoorden. “Ik vrees dat hij me ooit zal vermoorden”, aldus de vrouw.