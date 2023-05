Dit weekend vier dagen Koolzakommegang, klok van gewezen kapel luidt weer elke dag om 11.50 uur

Voor ruim 1 miljoen euro aan blikjes Red Bull gestolen: “Daders hadden duidelijk knowhow in de transport­sec­tor, ze gingen zeer professio­neel te werk”

In 2018 werden in twee bedrijven in Rekkem en Kuurne twee enorm grote diefstallen gepleegd van blikjes Red Bull. In totaal gingen dieven aan de haal met maar liefst 319 paletten drank, goed voor een waarde van ruim één miljoen euro.