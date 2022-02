Dimitrie (47) verliest de helft van zijn lichaamsgewicht, van 160 naar 80 kilo: “Ik ben verslaafd aan mijn koersfiets, vroeger aan chocolade en overal rond liep ik een frituur binnen”

Gewezen uitbater van cinema Olympia is overleden

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik is Silvain Van Iseghem (92) overleden. Tot enkele jaren geleden woonde hij met zijn echtgenote Jocelyne Vanderplancke in de Vlamingenstraat. Ze baatten er jarenlang een stomerij uit. Eerder was Silvain naast hun huis vanaf 1950 de uitbater van cinema Olympia, destijds een begrip in de Tabaksstad.

