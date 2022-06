Dertiger slaat eigen oom ziekenhuis in: “Alcoholmisbruik is zijn enige probleem.”

Na een huwelijksfeest en overmatig alcoholgebruik trok Mike V. naar zijn oom. Die had hem geholpen bij de plaatsing van een deurslot maar er was discussie over de juistheid van dat karweitje. Een buurman zag hoe de situatie escaleerde en het V. zijn oom met een stoel op het hoofd sloeg en zijn bebloede gezicht in een wurggreep hield. V. bleef doorrazen en dreigde er mee een hamer te halen om hem dood te slaan. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleef hij onder invloed van alcohol en drugs maar doorrazen. In het ziekenhuis gaf hij zelfs een verpleegster een slag. Zelf liep hij een neusbreuk op toen hij tijdens een schermutseling ten val kwam. Zijn oom verkeerde even in levensgevaar en liep onder meer een oogkasbreuk op.