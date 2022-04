Dertiger in beroep tegen celstraf van zes jaar voor misbruik nichtje en vier buurmeisjes in Wervik: “Nachtmerrie nog niet voorbij”

April 2020. Een meisje verklapt aan haar buurmeisje dat een buurman haar in de jacuzzi wellicht per ongeluk ongepast heeft aangeraakt. Het is voor het andere meisje het sein om niet langer te zwijgen en te vertellen dat de buurman haar al twee jaar lang seksueel misbruikt. Ongepaste, seksueel getinte sms’jes, ongepaste aanrakingen, ‘kietelspelletjes’ maar ook penetraties, zo blijkt tijdens de verhoren bij de politie. De buurman was nochtans eigenlijk geliefd in de buurt. De jonge meisjes uit de buurt waren er altijd welkom om spelletjes op de Playstation te spelen of even in de jacuzzi te genieten.

Laag IQ

De Wervikaan bleef ontkennen, tot hij de dagvaarding voor de rechtbank in de brievenbus kreeg. Op het proces las een ondertussen 13-jarig slachtoffer een brief voor die door merg en been ging. “Hij voelde onvoldoende aan dat hij grenzen overschreed”, aldus Jan Leysen. “Mede door zijn verstandelijke beperking. Hij is dan wel 36 jaar maar heeft slechts een IQ van 53, van een tienjarige.” Precies daarom gaan ze in beroep tegen de effectieve celstraf van 6 jaar die hij kreeg opgelegd. “Een verblijf in de cel is voor hem geen oplossing”, vindt Jan Leysen. “Hij moet via strenge voorwaarden jarenlang medisch en psychologisch begeleid en geholpen worden. Dat is wat we in beroep willen bereiken. Het schuldbesef is groot en de schadevergoedingen zal hij zeker betalen van zodra zijn woning is verkocht. Hij blijft dus ook bij zijn belofte om te verhuizen.”