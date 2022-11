Menen Nu ook een ‘voelpad’ in het Snoezelbos: “Je loopt er met je blote voeten op steentjes, bladeren en schors”

In het Snoezelbos in de Volkslaan in Menen dat in 2020 werd aangelegd is nu ook een zogenaamd voelpad aangelegd. Daar kan iedereen die dat wil op hun blote voeten de verschillende steentjes voelen onder hun voeten. “Vooral voor oudere mensen kan dit therapeutisch werken”, zegt schepen Patrick Roose (Vooruit).

28 oktober