De Pompeschitterstaart donderdag in Dagelijkse Kost met Jeroen Meus: “Zijn roots liggen in Dadizele”

“Zijn roots liggen in Dadizele. Zijn opa Remi Sioen zaliger was destijds directeur van de gemeentelijke basisschool. Jeroen Meeus kwam regelmatig op vakantie naar Dadizele. Mijn vader Alex was destijds bakker in de Kleppestraat en ligt samen met zijn collega’s Walter Depraeter en Wilfried Louage aan de basis van de Daiselse Pompeschitterstaart.”

“Onder het thema ‘streekgerechten’ zal Jeroen Meus onze Daiselse Pompeschitter klaarmaken. Hij belde me op voor het origineel recept maar mijn vader lag toen in het ziekenhuis. Eenmaal mijn vader was ontslagen hebben we gezocht naar dat recept en het bezorgd aan Jeroen. Met uiteraard ook de uitleg hoe hij de Daiselse Pompeschitterstaart moest klaarmaken. Mijn vader bezorgde ook zijn recept van de klaaskoeken.”

Volledig scherm Daiselse Pompeschitterstaart © RV

Tijden veranderen. In Dadizele waren er destijds vijf bakkerijen, nu nog amper één in de Kleppestraat. “De Daiselse Pompeschitterstaart wordt nu heel het jaar verkocht maar er zijn andere tijden geweest dat dit zich beperkte tot 15 augustus, de hoogdag van de jaarmarkt”, zegt de burgemeester. “Ook daags voor en na werd de taart toen wel verkocht.”

“Nu bieden enkele plaatselijke restaurants de Daiselse Pompeschitterstaart aan op hun menukaart. Dat het komt in Dagelijkse Kost zal zorgen voor een toeristische aantrek. Jeroen Meeus zal het ook hebben over onze gemeente en uiteraard zijn opa zaliger. Hij was alvast zeer tevreden over onze aanpak en heel wat praktische tips van mijn vader.”

Volledig scherm Jeroen Meus (uiterst rechts) met zijn broers aan De Pompeschitter © RV

In 1975 ging men in Dadizele van start met een avondmarkt. Om volk te lokken werd aan de plaatselijke bakkers gevraagd om een taart te creëren. Het werd een taart met een vleugje humor, voor de Pompeschitterstaart baseert men zich op een lokale sage over een kermisganger die zijn behoefte deed in de pompbak op het gemeenteplein …. De Pompeschitter staat in het gemeentelijk domein ‘t Torreke, vlak naast de basiliek. Het beeld uit 1980 van de Brugse kunstenaar Marcel Eneman stelt een man voor die zijn behoefte doet in een pompbak.

De gemeente omarmde het verhaal, rond de pompeschitter worden nog steeds allerlei activiteiten georganiseerd, hij prijkt zelfs in het logo van Toerisme Dadizele.

Volledig scherm Jeroen Meus aan De Pompeschitter, 40 jaar later na de bovenste foto © RV

