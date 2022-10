De laatste kampioenen en bekerwinnaar van De Erikastoters in café Sportman dat in december sluit

WervikIn lokaal café Sportman in Wervik huldigde golfbiljartclub De Erikastoters de kampioenen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. De club verhuist naar café Bristol op de hoek van de Komenstraat en Ten Brielenlaan. Uitbaters Marc Vanneste en zijn echtgenote Veronique Deput stoppen in december. Café Sportman staat al maandenlang te koop.

In reeks A ging de titel voor de eerste keer naar Johan Bille. Luc Devogele werd kampioen in reeks B. Voorzitter Luc Holvoet won de beker.

Na twee coronajaren kon men weer een normaal seizoen afwerken. Er waren negen wedstrijden. Het werd spannend in de reeks A. Johan Bille en Dominique Soete speelden de finale. De zenuwen stonden strak gespannen, wat resulteerde in aan weerszijden enkele missers. Het was uiteindelijk Johan Bille die met 2-1 wist te winnen. Derde werd André Mares voor Luc Holvoet en Andy Soete.

Volledig scherm de kampioenen van de golfbiljartclub De Erikastoters werden gehuldigd. hier poseren ze met de andere leden, het stadsbestuur en de uitbaters © Maxime Petit

In de reeks B ging het in de finale tussen Luc Devogele en Jean-Pierre Depoutre. Alhoewel de ervaren Jean-Pierre voldoende kansen kreeg om minstens één manche te winnen kon Luc toch met 2-0de titel binnenhalen. Op de derde plaats vinden we Sieuwerd Vanneste, Jan Claus eindigde vierde.

Vader Bernard en zoon Johan Bille, Dominique Soete en Luc Holvoet waren de finalisten voor de beker. Vader en zoon kwamen in de de eerste halve finale tegen elkaar uit. Johan Bille haalde het maar had het nochtans niet onder de markt De tweede halve finale ging tussen Dominique Soete en Luc Holvoet. Daarin was Luc Holvoet de sterkste. In de zwaar bevochten finale, moest Johan Bille uiteindelijk de duimen leggen tegen Luc Holvoet (2-1).

Volledig scherm Voorzitter Luc Holvoet werd de bekerwinnaar en is omringd door Jean-Pierrre Depoutre, burgemeester Youro Casier en gemeenteraadslid Meinert Vanneste © Maxime Petit

Het nieuw seizoen in café Bristol start op zaterdag 26 november. De clubnaam verandert in De Bristolstoters “Nieuwe leden zijn uiteraard welkom”, zegt Luc Holvoet. “Momenteel zijn we reeds met 17 spelers. Er zal ook nog een blad, om zich in te schrijven, worden uitgehangen in het nieuw lokaal.”

Meer info 0477/25.63.35.

Volledig scherm kampioen in de A-reeks werd Johan Bille, hij kreeg zijn trofee van de burgemeester © Maxime Petit

Volledig scherm kampioen van de B-reeks is Luc Devogele, eerste schepen Bercy Slegers overhandigde de trofee © Maxime Petit

