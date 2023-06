Dansshow DR Compagnie in stadszaal Oosthove driemaal uitverkocht, 200 dansers op het podium



DR Compagnie brengt komend weekend in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik drie keer hun dansshow ‘Explore the World of Dance’. Alle tickets voor vrijdag-, zaterdagavond en zondagnamiddag zijn uitverkocht