Dak vat vuur bij roofingwerken in Geluwe: “Wind heeft me genekt.”

Ieper Studenten architec­tuur hertekenen Ieper: “Hoe en waar maken we deze stad aantrekke­lij­ker?”

“Ieper is veel te versteend en dat kan anders.” Aan het woord is niet een professor of politicus, maar wel de 21-jarige architectuurstudente Zoë Dejonghe uit Passendale. Zoë is één van de zes jongeren die in het kader van hun masterproef de stad Ieper onder de loep namen en eens nadachten over hoe het anders en beter kan. De resultaten van hun denkwerk zijn opvallend en worden nu getoond in het Yper Museum.

13 januari