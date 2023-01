Chicolat en Sharon lanceren origineel geschenk voor Valentijn: “Een gepersonaliseerde cadeaubox met een karikatuur van jouw geliefde”

Wervik De Warmste Quiz met maar liefst 77 ploegen, publiek is vanavond welkom

In de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik vindt vanavond de achtste editie van De Warmste Quiz plaats. Er zijn maar liefst 77 ploegen ingeschreven. “Wat praktisch voor de indeling van de zaal het maximaal haalbare is”, zegt Kristof Vandamme namens de organisatoren. “We willen het comfortabel houden want ook publiek is welkom.”

13 januari