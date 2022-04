CD&V en Vooruit dienen klacht in tegen Marc Kino, die motie van wantrouwen onontvankelijk verklaarde: “Hij speelt spel ten voordele van zijn partij”

Volgens de gemeenteraadsvoorzitter kan geen onbestuurbaarheid worden aangetoond en heeft Vooruit dus geen reden om een einde te maken aan de coalitie met Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. Dat was zijn conclusie nadat hij te rade ging bij diverse advocatenkantoren. Als gevolg konden de nieuwe schepenen Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin (allen CD&V) de eed nog niet afleggen. Fractieleider van de partij Bercy Slegers en partijvoorzitter Lien Deblaere (Vooruit) verwijten Marc Kino nu een gebrek aan neutraliteit. “Hier speelt Marc Kino een politiek spel ten voordele van zijn eigen politieke familie”, klinkt het. “De brief van het advocatenkantoor aangesteld door Open Vld is gebaseerd op ongeschreven regels en op algemene beginselen van behoorlijk bestuur die niet van toepassing zijn op deze procedure. De akte die Vooruit en CD&V hebben ingediend, is wettelijk wel correct. Doordat de voorzitter ze niet wil behandelen, beïnvloedt hij het democratisch proces. Nu is het vertrouwen in de voorzitter van de gemeenteraad zoek.”

CD&V en Vooruit kondigen aan dat ze een nieuwe motie van wantrouwen zullen indienen. “We doen dat zoveel keer als het moet tot de voorzitter zijn werk doet en de democratie niet meer tegenhoudt.”

Volledig scherm Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) © Maxime Petit

Eerder kregen Vooruit en CD&V van de Stadslijst via een advocatenkantoor een aangetekende brief, om te melden dat ze een schadevergoeding van 300.000 euro riskeerden indien de motie zou worden goedgekeurd. Maar daags na de gemeenteraad stuurde schepen Bart Pynket namens de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project alle raadsleden van Vooruit en CD&V een mail met de boodschap dat de claim voor een schadevergoeding geen enkele intentie inhoudt om - wat dan ook - van de individuele raadsleden te eisen.

“Binnen alle heisa die in politiek Wervik momenteel heerst, willen we vanuit de Stadslijst toch wat zaken duidelijk in zijn perspectief plaatsen”, aldus Bart Pynket in de e-mail. “We beleven op dit eigenste moment een helse periode waarbij gevoelens van fundamenteel onrechtvaardig behandeld te zijn, volop naar boven komen. We spreken dan niet over de inhoudelijke zaken maar over de onmacht en het gevoel koud gepakt te zijn door het bestuur van Vooruit.”

Volledig scherm Bijzondere Gemeenteraad Wervik. De motie van wantrouwen kon niet doorgaan. Bart Pynket. © Maxime Petit

“Evenwel willen we als Stadslijst toch afstand nemen van de teneur van het huidige individuele juridische verhaal dat alle raadsleden van CD&V en Vooruit toegestuurd kregen door onze raadsman. Vanuit onze betrokken juristen werd in de ‘heat of the moment’ een mogelijke claim gelegd op de individuele raadsleden. Er was in de betrokken correspondentie aan de raadsleden minstens de suggestie richting een mogelijke eis naar financiële schadevergoeding.”

“Wij als lokale politici, willen expliciet stellen dat dit NIET de bedoeling is en nooit ingegeven werd door enig voordeel dat we, als Stadslijst, willen bekomen van individuele raadsleden. Het was wel een signaal om te wijzen op de (ook financiële) consequentie van de opportunistische keuzes die door Vooruit gemaakt worden. Als we nu de u toegestuurde correspondentie zien, willen we dat toch bij deze rechtzetten.”

Maandag schepencollege

Daags voor de extra gemeenteraad was er geen schepencollege. Komende maandag wel. Al wordt dat dan zonder burgemeester Youro Casier en zijn partijgenoot Geert Bossuyt, die enkele dagen in het buitenland verblijft. Met drie schepenen haalt de Stadslijst alvast de meerderheid tijdens het komende schepencollege want voor Vooruit is dan alleen waarnemend burgemeester Lien Deblaere aanwezig.

Normaliter vindt op dinsdag 10 mei een gemeenteraad met een gewone dagorde plaats.

