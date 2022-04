Carwash op speelplaats Sint-Jozefscollege

Kortrijk Mandelap­lein verwelkomt 1 mei-festival, headliners zijn Equal Idiots en Asfalt & Friends

Er is na twee geschrapte edities in 2020 en 2021 eindelijk weer een 1 mei-festival in Kortrijk, deze keer op het Nelson Mandelaplein en niet in het Begijnhofpark. De vzw Mayday Mayday houdt de toegang tot het festival gratis met medewerking van de Bond Moyson, het ABVV en de politieke partij Vooruit Kortrijk. Er worden komende zondag drie- tot vijfduizend bezoekers verwacht.

