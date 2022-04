Cannabisplantage ontdekt in Wervik: 10 verdachten opgepakt

De bende zette plantages op in West- en Oost-Vlaanderen. Na een onderzoek door de Federale Gerechtelijke politie gingen ze dinsdag over tot huiszoekingen. Die gebeurden op hetzelfde moment op vijf verschillende plaatsen. De politie viel binnen in panden in Wervik, Gent, Erpe-Mere en Aalst. In Wervik werd een niet actieve cannabisplantage teruggevonden. Daar bevond zich vooral nog materiaal van een plantage en restjes van planten. Hier Wervik werden ook enkele verdachten opgepakt. In Gent en Erpe-Mere stootten de speurders wel nog op twee actieve plantages. In totaal werden 10 verdachten opgepakt. Zij worden eerstdaags voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding.