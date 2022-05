Camping Balokken lokt 200 kampeerders

Kortrijk / Mechelen Fiets zaakvoer­der Brooklyn gestolen na ritje voor Kom Op tegen Kanker

De fietsen van Ubbe Descamps en zijn broer werden donderdagavond gestolen in Mechelen nadat ze zich een hele dag hadden ingezet voor Kom Op tegen Kanker. Dat gebeurde toen beiden na een hele dag fietsen, nog iets gingen eten op restaurant in Mechelen. “De fiets van mijn broer vonden we al terug, maar de mijne is voorlopig foetsie”, vertelt Ubbe.

27 mei