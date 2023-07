Café ‘t Lusterke komt te koop, Atony (52) wil na elf jaar stoppen: “Het is al een tijdlang dat ik de motivatie kwijt ben, ik wil een ander leven”

Geniet van Franse rock op gratis aperitief­con­cert

De OC-raad brengt gratis aperitiefconcertjes, op het grasplein aan OC De Troubadour bij het Vlaswaagplein in Bissegem. Op zaterdag 16 juli is er een optreden van Les Sacs a Sacs. Er is ook een rommelmarkt met kinder- en jeugdspulletjes.