Burgemeester Youro Casier (54) wordt nieuwe partijvoorzitter Vooruit Wervik

Het Sint-Lutgardiskoor en de harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen Moorsele starten samen een geldinzamelactie voor de slachtoffers van de hevige woningbrand in de Overheulestraat in Moorsele op 1 februari. Slachtoffers Tuur (88) en Esther (94) zijn beiden lid van het koor en de harmonie Concordia. “We hopen om hen een duwtje in de rug te kunnen geven bij de opstart in hun nieuw tijdelijk huisje”, Dominique Acke.