Burgemeester Casier belooft na extra gemeenteraad een betere communicatie, een vroegere evaluatie van het doven van de straatverlichting én nog meer overleg met politiediensten

Metalfans vertellen het verhaal achter hun tattoo: “Ik liet de stem van mijn zoontje op mijn onderarm zetten. Nu wil hij er zelf ook zo eentje”

Tatoeages en metalheads, het is een onlosmakelijke combinatie. Op het muziekfestival Alcatraz in Kortrijk blijkt dat nog eens overduidelijk, want het lijkt wel dat je zonder tattoo niet tot de club behoort. We vonden vijf metalfans bereid om het verhaal achter hun tatoeage met ons te delen. Iemand plaatste een gorilla op zijn arm als souvenir aan een Afrikareis, een ander liet voor elk van zijn twee zonen een dier tatoeëren. “Ik zie mijn jongens graag en op die manier zijn ze altijd een beetje bij mij.”