Brandweer in rouw door overlijden van ere-adjudant Guido Gevers (68), twee weken na zijn echtgenote

WERVIK Huldiging sportlaure­a­ten in bomvol Forum heel geslaagde avond, postume hulde van sportmece­nas en ondernemer André Ollevier

In een bomvol gemeenschapscentrum Forum in Wervik vond vrijdagavond de huldiging van heel wat sporters plaats. Er was ook een postume hulde van sportmecenas en ondernemer André Ollevier. Hij overleed in april vorig jaar. In een presentatie van Maarten Vangramberen van Sporza verliep het alvast vlot en was achteraf iedereen vol lof over de nieuwe formule. Tijdens deze bijzondere editie van de huldiging blikte men terug op de voorbije drie sportseizoenen

18 juni