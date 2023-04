Brandweer haalt drenkeling uit de Leie: in kritieke toestand afgevoerd

Vrijdag­avond concert door celliste Seraphine Stragier in de Sint-Theresia­kerk

In de Sint-Theresiakerk in Slypskapelle is er vanavond om 20.30 uur een concert door celliste en harpiste Seraphine Stragier die opgroeide in Ledegem. Ze bracht haar eerste solo cd Réveries uit. Sedert een vijftal jaren geeft ze ligconcerten.