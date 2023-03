Body in Balance is verhuisd naar ruimer pand op de Steenakker: “Meer capaciteit en meer beleving”

Body in Balance verhuisde van de Ten Brielenlaan in Wervik naar een ruimere locatie op het gelijkvloers van een nieuw appartemensblok op de Steenakker die helemaal wordt heraangelegd tot een belevingsplein. “Het nieuwe pand is groter en biedt meer capaciteit en meer beleving”, zegt zaakvoerster Ilse Yde die acht jaar geleden haar eerste locatie opende. “Ondertussen hebben we naast Wervik nog drie andere filialen in Poperinge, Ieper en sinds november vorig jaar ook in Ninove.”