Bijna dertig jaar later reünie van gewezen werknemers nv Kling: “Op mijn veertiende was ik de allerjongste”

WERVIKIn oktober 1992 werd de nv Kling in Wervik failliet verklaard. Gewezen werknemer Johnny Mahieu wil bijna dertig jaar later een reünie van zoveel mogelijk ex-werknemers organiseren. “In de goede jaren waren er daar zo’n 120 medewerkers, op de werkvloer was er een goede sfeer”, zegt Johnny. Bij Kling produceerde men printpanelen, koelplaten en deed men aan- en verkoop en herstellingen van rekenmachines.

Johnny Mahieu (58) werkt ondertussen zeven jaar voor de Dienst Feestelijkheden van de stad Wervik. “Op mijn veertiende ging ik aan de slag bij de nv Kling”, blikt hij lang geleden terug. “Onder het personeel was ik toen de allerjongste. Ik bleef er twaalf jaar. Eerst stond ik vier jaar in de productie en was dan acht jaar magazijnier.”

“In 1989 ben ik bij Kling vertrokken en was zo’n twintig jaar bouwvakker. Ik zag het aankomen dat het slecht zou aflopen en was dus al weg toen het failliet ging. De meeste werknemers waren uit Wervik maar er kwamen er ook uit Geluwe, Menen en Ieper. Helaas zijn er al verschillende overleden. Rita De Bruyne en haar echtgenoot Georges Ramon, Willy Mareel en Leon Knockaert.”

Volledig scherm de nv Kling was het allereerste bedrijf dat zich in 1967 kwam vestigen op de industriezone in de Tabaksstad. © RV foto St.O.C.

De reünie gaat door op zaterdag 11 juni vanaf 18 uur op de plaats waar zich ooit de nv Kling bevond. Nu is daar Present-it gevestigd. Het deel achteraan wordt sedert april 2018 gebruikt als bergruimte voor de Dienst Feestelijkheden van de stad. “Het was toen van 1989 geleden dat ik in de gewezen locatie van Kling nog was geweest”, zegt Johnny.

Het initiatief voor het blij weerzien komt van hem alleen. “Normaliter zou het in mei 2020 doorgaan maar toen was er corona”, zegt Mahieu. “Een jaar later was er nog altijd de pandemie en durfde ik het risico niet nemen om het in mei vorig jaar te doen. De meeste ex-collega’s die ik al ontmoette, vinden het tof.”

Volledig scherm Ex-wielrenster Josiane Vanhuysse werkte destijds bij Kling © Luc Vanthuyne

Eén van die ex-werknemers is ereburger Josiane Vanhuysse. Na Kling werd ze postbode en kroonde zich in 1985 in Lummen tot Belgisch kampioene wielrennen op de weg. Dat jaar was ze ook de eerste landgenote die in Nancy een rit in de Tour de France won.

“Ik herinner me dat er veel werk was, we werkten zelfs in ploegen en tijdens de nacht”, zegt Johnny. “De mensen werkten hier graag. De directie stelde zich ook flexibel op. Mijn broer Danny was wielrenner en het gebeurde dat ik soms zijn uren opving zodat hij kon gaan koersen, We werkten veel voor Philips. Ik ben daar nog gaan leveren in Brugge, Leuven, Hasselt en Eindhoven. Kling werkte ook voor IBM in Nederland. Naarmate de jaren vorderden werd de productie opgedreven.”

De nv Kling ging in oktober 1992 failliet. Het was het allereerste bedrijf dat zich in 1967 kwam vestigen op de industriezone in de Tabaksstad. Om die reden werd de weg doorheen het industrieterrein genoemd naar de Duitse stichter Robert Kling. Door een dalende omzet ging het bedrijf over de kop. Daardoor verloren 73 mensen hun job. Na de verkoop van de jeanswasserij Levi’s op de Hoogweg ging dus Kling failliet. Later was er wat verderop de sluiting van Kayser.

Volledig scherm Kling deed onder meer aan- en verkoop en herstellingen van rekenmachines. © RV foto St.O.C.

De rechtbank van koophandel verklaarde Kling failliet nadat de directie zelf de boeken neerlegde. Begin 1993 werd Kling overgenomen door Freddy Bulcke uit Oostduinkerke. Een beperkte groep van een twintigtal werknemers bleef in dienst. De nieuwe eigenaar verhuisde later met het personeel naar Moeskroen. De nv Westelect uit Poperinge werd nadien de nieuwe eigenaar. Kling werd gedurende een lange periode gehuurd door Veran, een zetelfabriek uit Staden die in de vlammen opging.

Kling stond nadien leeg en werd in de periode 1999-2000 verkocht aan de firma Konstrukt-al uit Kortrijk. Philippe Dejan zaliger van Autoglym kocht de naastliggende bouwgrond. Konstrukt-al werd later Present-it en maakt standsystemen en displays. Konstrukt-al kampte met plaatsgebrek en kon op de locatie in Kortrijk niet meer uitbreiden.

Volledig scherm de nv Kling was het allereerste bedrijf dat zich in 1967 kwam vestigen op de industriezone in de Tabaksstad. De huizen links achteraan stonden er toen nog © RV

Wie naar de reünie komt kan inschrijven via 0478/42.48.47. Wie nog ex-werknemers kent die Johnny kan uitnodigen of opzoeken mag het hem laten weten. “Ook foto’s of herinneringen zijn zeker welkom”, zegt Johnny. “Van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie kreeg ik foto’s en rekenmachines van Kling. Tijdens de reünie komt er ook een fototentoonstelling en zorgen we voor een natje en een droogje.”

Volledig scherm in de voormalige gebouwen van Kling is nu de firma Present-it gevestigd © DBEW

