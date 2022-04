Bierhandelaar op rust André Van de Moortele (77) is overleden: “Vrolijk fluitend werkte mijn papa zeven dagen op zeven”

André Van de Moortele begon op zijn veertiende bij zijn vader Adelard in de bierhandel te werken. In 1974 nam hij de zaak over, waarmee hij in de voetsporen van zijn vader en overgrootvader Polycarpus trad. Zijn magazijn bevond zich in de Zannekinstraat, een zijstraat van de Ten Brielenlaan. Al was bierhandelaar best een zware job, toch nam André nooit vakantie. “Vrolijk fluitend werkte mijn papa zeven dagen op zeven, het hele jaar door”, reageert zoon Yves. “Zijn werk was zijn passie, hij stond altijd klaar om de dorstigen te laven. Tot hij in de zeventig was, bleef hij trouw op post om de klanten te kunnen bedienen. Wat een prestatie. Altijd bleef hij joviaal en goedgezind. ‘Zet eentje van de brouwer!’ Hoeveel mensen hebben mijn vader deze zin horen zeggen? Ontelbare cafés, wijkfeesten, familiefeesten, jeugdbewegingen bevoorraadde hij. En als mensen hem op onmogelijke uren belden om bier te leveren, zei mijn pa meestal ja. Ook voor mijn moeder was hij een uiterst zorgzame en liefdevolle man. Hij zag haar onvoorwaardelijk graag en deed altijd al het mogelijke gedaan om haar gelukkig te maken. Bewonderenswaardig.”