Bewoners uit de Theofiel Godtschalckwijk stappen naar de vrederechter: “We willen geen speeltoestel(len), er wonen hier trouwens geen kinderen”

WERVIKDertien bewoners uit de Theofiel Godtschalckwijk stappen naar de vrederechter in Menen om te vermijden dat er in de groenzone aan hun woningen speeltoestellen komen. “Er wonen hier geen kinderen”, zegt woordvoerder David Verbeke. “Speeltoestellen gaan permanent voor overlast zorgen. We wonen hier allemaal voor de rust. De bewoners zijn allemaal alleenstaand, zestigplussers en/of mindervalide.” Volgens voorzitter Lien Deblaere van het het Woon- en Zorgbedrijf Wervik komt er alleen een soort boomstronk. “Waarop kinderen kunnen klimmen en zitten”, zegt ze.

De twintig woningen zijn allemaal mooi gerenoveerd en behoren tot het patrimonium van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Zowel in de Theofiel Godtschalckwijk als parallel de Theofiel Godtschalklaan worden wegen- en rioleringswerken voorzien. In november vorig jaar was er hierover in het stadhuis een infovergadering voor de bewoners.

“Toen we weet hadden van de plaatsing van speeltoestellen hebben dertien van de zeventien bewoners een brief met diverse argumenten waarom we tegen zijn verstuurd naar het Woon- en Zorgbedrijf. Daar werd onze brief gewoon naast zich neergelegd. We kregen een brief dat de speeltuigen er komen. Zonder ook maar enige argumentatie. Ik ben de plannen gaan inkijken en de speeltoestellen staan er wel degelijk op.”

“Onze kleine woningen hebben een oppervlakte van amper veertig vierkante meter en we betalen 390 euro huur per maand. De huur is niet op basis van het inkomen. We zijn huurder maar er wordt op geen enkele manier naar ons geluisterd en legt het Woon- en Zorgbedrijf zijn wil op zonder enige vorm van dialoog.”

Volledig scherm De twintig woningen zijn allemaal mooi gerenoveerd en behoren tot het patrimonium van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. © DBEW

“Hoe beperkt ook, zijn we van mening dat speeltoestellen niet verenigbaar zijn met de leefbaarheid on onze wijk. De meeste bewoners hebben hun rust nodig, om uiteenlopende medische redenen. Sommigen liggen driemaal per week aan de nierdialyse en kunnen de overlast van speeltuigen er niet meer bij hebben. Het zou een negatieve invloed hebben op de reeds fragiele gezondheidssituatie van de meeste bewoners. We kregen ondertussen een brief dat de speeltoestellen er komen ‘om de verbondenheid met de buurt te stimuleren’.”

“Op de eerste plannen stonden er twee toestellen maar na de aangetekende brief van de bewoners en na overleg op de raad van bestuur is unaniem beslist om het houden bij een boomschors”, zegt Lien Deblaere. “We willen dat een kans geven. Voor alle duidelijkheid: het is echt niet de bedoeling om er een speelplein met bijvoorbeeld een glijbaan of schommel van te maken en dat er daar pakweg twintig kinderen gaan komen. Wat er komt is niet zo onoverkomelijk en zal niet voor lawaai zorgen.”

Volledig scherm De twintig woningen zijn allemaal mooi gerenoveerd en behoren tot het patrimonium van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. © DBEW

“Trouwens, naar gezelligheid toe kan het alleen maar zorgen voor een meerwaarde. Is er voor de bewoners bezoek met kinderen dan kunnen ze klimmen of zitten op die boomschors. Ook de bewoners kunnen daar geen zitten.”

De buurtbewoners namen meester Marie-Hélène Dubaere onder de arm. Woensdagnamiddag komt de zaak voor het Vredegerecht Menen in een poging tot minnelijke schikking.

Volledig scherm De twintig woningen zijn allemaal mooi gerenoveerd en behoren tot het patrimonium van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. © DBEW

Volledig scherm in de Theofiel Godtschalckwijk is alleen plaatselijk verkeer toegelaten © DBEW

LEES OOK