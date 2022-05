Bewoners niet te spreken over diepe putten voor hun huis, burgemeester kwam ter plaatse: “De toegankelijkheid laat te wensen over laat, dit kan heel wat beter”

WERVIKDe inwoners van het laatste deel van de Ommegangstraat in Wervik kunnen tijdens de wegen- en rioleringswerken wegens diepe putten amper hun huis in en uit. De veiligheid laat er alvast te wensen over. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) kwam ter plaatse en bespreekt de toestand dinsdag met aannemer nv Cnockaert Wegenbouw. Op vraag van de bewoners kwam de politie al een paar keer ter plaatse.

Ludovic Nollet woont in een flat op de hoek van de Ommegang- en Rekestraat. Om toch maar binnen te kunnen legde hij een stapel kasseien aan zijn voordeur. Zijn ouders wonen wat verderop in de Ommegangstraat en hun buurvrouw kan zelfs niet meer naar buiten. “Die vrouw is 77 jaar en verplaatst zich met hulp van een rollator”, zegt Ludovic.

“Ik stuurde naar de aannemer een paar keer een e-mail maar kreeg nooit een antwoord. Ik woon in het begin van de Rekestraat in de werfzone maar ben nooit verwittigd geweest over de start en timing van de werken. Toen ik op een bepaalde dag was gaan werken, kon ik bij mijn thuiskomst met mijn auto mijn garage niet meer in. Minder leuk alvast. Gelukkig was ik de dag dat ze hier alles open gooiden gaan werken en was mijn auto uit de garage. Wat als ik die dag niet moest werken en mijn auto nog in de garage stond?”

op het einde van de Ommegangstraat ligt er voor de huizen een diepe punt, linten ontbreken. Een beeld zondag. Vandaag zijn de boordstenen geplaatst

“Zaterdag belde ik naar schepen Geert Bossuyt en hij deed het nodige om de burgemeester te contacteren. Rond de diepe putten is er niks afgespannen met linten. Naar ik verneem is er hier al een vrouw gevallen. Dat is hier een toestand die niet kan en zelfs gevaarlijk is. Mensen die niet goed mobiel zijn hebben hier een probleem. Of een jonge mama met een kinderwagen. Het is frappant dat er niks wordt aan gedaan. In Izegem kwam er begin dit jaar iemand om het leven toen hij een put van nutwerken belandde.”

Ondertussen zijn de medewerkers van de nv Wegenbouw Cnockaert al begonnen in de Vredestraat. “Terwijl het in de Ommegangstraat nog niet is afgewerkt, dat kan toch niet op die manier?”, reageert Nollet.

“Dat er door de aannemer geen linten zijn gespannen om te vermijden dat er iemand valt in een put wordt morgen besproken tijdens de werfvergadering”, aldus de burgemeester. “Dit wordt opgevolgd door de veiligheidscoördinator. Waarom de aannemer aan de voordeur van de woningen geen “bruggen” heeft geplaatst, wordt eveneens besproken op de werfvergadering. Ik stelde vast dat de toegankelijkheid te wensen over laat. Dit kan heel wat beter.”

Ludovic Nollet woont in een flat op de hoek van de Ommegang- en Rekestraat. Om toch maar binnen te kunnen legde hij een stapel kasseien aan zijn voordeur.

Dat de aannemer is begonnen in de Vredestraat terwijl de Ommegangstraat nog niet is afgewerkt, heeft zijn reden. “Omdat De Watergroep een waterleiding moest verplaatsen kon er in de Ommegangsstraat niet verder gewerkt worden”, aldus Youro Casier. “Om toch binnen de vooropgestelde termijnen te blijven, werden de werken in de Vredestraat reeds gestart.”

Hoop doet leven want maandagmorgen zijn medewerkers van de aannemer in de Ommegangstraat begonnen met het plaatsen van de boordstenen. “Dat stuk wordt vanaf deze week verder afgewerkt”, aldus de burgemeester. “Na het plaatsen van de boordstenen volgt de voetpadfundering en aanleg van de parkeerstroken. Om te eindigen met de bestrating. De Ommegangstraat moet binnen de zes weken berijdbaar zijn.

de aannemer is ondertussen begonnen in de Vredestraat. Gelukkig liggen de voetpaden daar nog