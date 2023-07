Feestcafé Patron houdt dag disco, Magic Fingers en Lowiek treden op

Uitbaters Henri De Roo en Ibn Demanet hebben een oog voor leuke events in Patron, in de uitgaansbuurt in Kortrijk. Sinds kort probeert het duo met ‘dag risico’ er ook een soort dag disco voor (jong)volwassenen uit. Ambiance verzekerd.