Bestuurder zwaargewond na klap tegen duiker

De Franse bestuurder reed dinsdagmorgen omstreeks 5.15 uur met zijn Peugeot in de Kruisekestraat in de richting van Wervik. Kort na een bocht naar rechts en niet ver van Aveve verloor hij ineens de controle over zijn stuur. Hij week uit naar links, over de rijstrook voor het verkeer in de andere richting. Daar knalde hij uiteindelijk op een duiker. Zijn auto werd daardoor in de lucht gekatapulteerd, maakte enkele tuimelingen en kwam uiteindelijk op de zijkant terecht in de graskant langs de weg. Heel wat materiaal uit zijn auto en brokstukken belandden daardoor op het fietspad. Toen de brandweer arriveerde was de bestuurder uit de auto. Enkele getuigen ontfermden zich over de man die nog bij bewustzijn was. Hij werd met verschillende breuken overgebracht naar het ziekenhuis.