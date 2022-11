Bestuurder overlijdt na klap tegen paal op A19 in Geluwe

Kortrijk Antwerpse topontwerp­ster Nathalie Vleeschou­wer opent boetiek in Kortrijk: “Kleding moet praktisch zijn, maar tegelijk ook stijlvol en elegant”

Nathalie Vleeschouwer (55) kiest voor een boetiek in Kortrijk. “We staan voor ‘no nonsense with a twist’. Mooie kleding voor elke dag, waarin je je én comfortabel én zelfzeker voelt.” Het is de zesde merkwinkel van de Antwerpse topontwerpster. “Ik hou van de Kortrijkse ondernemersattitude.”

18 november