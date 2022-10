Bestuurder knalt op signalisatiewagen, andere auto belandt in sloot

Menen Vrienden organise­ren technofuif in Nuba-R: “Te vaak moeten we naar Gent of Brussel gaan voor een goed techno­feest­je”

Joeri Rosseel (30) en Julien Guyot (42) organiseren op 15 oktober de technofuif Connection in Nuba-R in Menen. De vrienden houden er zelf van om de beats op te zoeken. “Maar daarvoor moeten we naar Gent of Brussel, daarom willen we ook eens iets in onze thuisstad Menen organiseren”, zeggen de organisatoren.

