Bestuurder drie keer over de kop met oude Fiat 500 op autosnelweg

De bestuurder was met zijn erg kleine Fiat 500 onderweg op de A19 in de richting van Ieper toen hij langs achter geraakt werd door een bestelwagen. “Het is mijn schuld”, stamelde de bestuurder van de bestelwagen die erg onder de indruk was. “Ik was vermoeid en dommelde een beetje in”, vertelt de man in het Frans. “Die Fiat kwam plots voor mij opdoemen en reed volgens mij ook erg traag. Ik kon een aanrijding niet meer vermijden.” Na de klap botste de bestuurder met zijn Fiat tegen een betonnen vangrail langs de weg en ging drie keer over de kop. De voorruit van het blauwe autootje werd eruit gekatapulteerd. De bestuurder kon met behulp van omstanders die stopten uit zijn autootje stappen. Hij werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang erg moeilijk passeren.