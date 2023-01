Bert Verhaeghe kandidaat burgemeester voor Team 2030, de nieuwe naam voor de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project:

Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project die een bewogen jaar achter de rug heeft. Het kartel werd in mei na een motie van wantrouwen door Vooruit aan de kant gezet en kwam CD&V mee in de meerderheid.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden zonder stemplicht en bovendien is de kandidaat met het grootst aantal voorkeurstemmen aan zet om een coalitie te vormen. De verkiezingen worden sowieso een strijd Casier-Verhaeghe. “Onze stad heeft nood aan een nieuw elan, met een nieuwe jonge burgemeester”, zegt Bert. “De socialisten leveren al sinds 2000 de burgemeester. Dat is straks 24 jaar (eerst 12 jaar Johnny Goos en sindsdien Youro Casier, red). Als er geen vernieuwing komt, wordt dit een onafgebroken machtspositie van 30 jaar. Niemand legt de huidige burgemeester het vuur aan de schenen. Dat mag blijkbaar niet.”

Als er een coalitie moet worden gemaakt, dan is het na alles wat er is gebeurd zeer de vraag of Team 2030 zal willen besturen met …Vooruit. “We sluiten geen enkele partij uit”, zegt advocaat Bert Verhaeghe. “Ik hoop dat we kunnen onderhandelen als volwassen mensen en in het geval van met Vooruit zal dat niet altijd heel gemakkelijk zijn.”