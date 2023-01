Belevingstuin naast woonzorgcentrum is bijna helemaal afgewerkt, maar vonnis zorgt voor kink in de kabel: “Grootste slachtoffers zijn onze bewoners en hun families”

GeluweNaast het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe is de afgesloten belevingstuin voor onder meer dementerende bewoners bijna helemaal afgewerkt, maar momenteel liggen de werken stil. Na een vonnis van de vrederechter in Menen moet het Woon- en Zorgbedrijf Wervik de grond weer overdragen aan de vorige eigenaars, de familie Vandenberghe. Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) haalt zwaar uit naar voorzitter Lien Deblaere (Vooruit).

De belevingstuin naast het woonzorgcentrum is zo goed als afgewerkt. Zo moet enkel nog de openbare verlichting worden geïnstalleerd. De aanleg werd uitgevoerd door Niels Durnez uit Geluwe. Het gaat om een ontwerp van Kenny Thorrez van landschaps- en tuinarchitectuur Outdoor Living uit Wervik.

Al dreigt er nu dus een kink in de kabel te komen, met het vonnis van de vrederechter dat het hele project op losse schroeven dreigt te zetten. Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) zegt alvast niet verrast te zijn, en schuift de schuld in de schoenen van voorzitter Lien Deblaere, tevens schepen voor Vooruit.

“Koppigheid van de voorzitter komt het Woon- en Zorgbedrijf Wervik duur te staan met de veroordeling door de rechter”, zegt Bert Verhaeghe. die in april met de Stadslijst door Vooruit aan de kant werd gezet. “Men moet de grond overdragen aan de vorige eigenaars voor een bedrag van 9.572,22 euro. In 2020 poogde het Woon- en Zorgbedrijf deze grond nog te verkopen voor een bedrag van maar liefst 380.000 euro, terwijl het OCMW dit in 1992 zelf voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum voor een heel laag bedrag heeft kunnen verwerven. Deze grond werd hier echter nooit voor gebruikt.”

“Ik heb altijd gewaarschuwd dat deze manier van werken juridisch niet kon. Een overheid kan niet eerst grond verwerven voor openbaar nut, om die dan aan een bijzonder hoge prijs op de markt te brengen. De leden van de raad van bestuur van het Woon- en Zorgbedrijf werden door de voorzitter altijd voorgehouden dat dit allemaal geen probleem zou zijn en dat dit juridisch afgetoetst zou zijn.”

“De verkoop werd nadien toch ingetrokken, waarna de grond alsnog ingenomen werd voor openbaar nut. Op deze grond staat een fietsenberging voor het personeel en is dus een belevingstuin voor de bewoners van het woonzorgcentrum aangelegd. Wetende dat er een procedure tot wederoverdracht lopende was voor de rechter, was het alvast niet heel verstandig noch voorzichtig om deze kosten al te maken. Deze dreigen nu verloren kosten te zijn, waarbij het personeel en de bewoners het grootste nadeel moeten ondervinden.”

“Daarenboven moet het Woon- en Zorgbedrijf aan de betrokken familie nog een vergoeding betalen van 1.170,00 euro en de dagvaardingskosten voor een bedrag van 225,97 euro. De koppigheid van de voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf om dit alles door te duwen, heeft een hoge prijs. In het bijzonder voor het personeel en de bewoners. Dit is te betreuren. We kijken alvast uit naar welke oplossingen hiervoor zullen worden voorgesteld.”

Beroep

Het Woon-en Zorgbedrijf Wervik legt zich alvast niet neer bij de beslissing en gaat in beroep. “We wensen nu niet verder in te gaan op de inhoud van het vonnis”, reageert voorzitter Lien Deblaere (Vooruit). “Wel willen we benadrukken dat gemeenteraadslid Bert Verhaeghe de waarheid geweld aandoet door te beweren dat hij ons steeds gewaarschuwd heeft voor de juridische gevaren van de verkoop. Dit strookt geenszins met de realiteit. Integendeel, gemeenteraadslid Verhaeghe was een vurige verdediger van het project waarvoor de familie Vandenberghe de grond terug wou. Hij stuurde dan ook mee aan op een overdracht, eerst via een onrealistische grondenruil en later steunde hij ook het verhaal tot verkoop aan de oorspronkelijke eigenaar.”

“In onze Raad van Bestuur zetelen Bart Pynket en Nele Leroy, partijgenoten van Bert Verhaeghe. Ook zij waarschuwden ons niet en keurden telkens volmondig alle beslissingen betreffende dit dossier goed. Raadslid Leroy gaf zelfs advies over de te volgen procedure vanuit haar beroepskennis. Nu zeggen dat de Stadslijst of Bert Verhaeghe ons steeds gewaarschuwd heeft, is dus een brug te ver. Het is totaal ongepast om dergelijke uitspraken te doen.”

“De grootste slachtoffers van deze gang van zaken zijn onze bewoners en hun families die, zoals het er nu uitziet, volgende zomer nog niet zullen kunnen genieten van de belevingstuin waar ze zo naar uitkijken. De bewoners en personeel werden bij het concept van de tuin betrokken. Na het coronaverhaal werd ook duidelijk dat er nood is aan een eigen tuin waar bewoners op een veilige manier kunnen genieten van de buitenlucht, bezoek kunnen ontvangen en gestimuleerd worden tot meer beweging. De beleving van de tuin ging voor velen een meerwaarde zijn. Ook ons personeel en de directie keken uit naar de komst van de tuin.”

Appartementen

De familie Vandenberghe zou de leegstaande boerderij naast de belevingstuin en de aanpalende grond maar al te graag verkopen aan een projectontwikkelaar. “Als er op de gronden twee appartementsblokken komen te staan, zal niet alleen het uitzicht van de Reutelbeekvallei onrecht aangedaan worden, maar zal ook de rust ver te zoeken zijn”, zegt voorzitter Deblaere. “De bewoners van de woongelegenheden zullen een uitweg zoeken en het verkeer en de mobiliteit in de omgeving van het kerkplein en in de Beselarestraat extra belasten.”

“Bovendien liggen de gronden in overstromingsgevoelig gebied, hierop bouwen zou een onverantwoorde keuze zijn en brengt het risico met zich mee dat bij wateroverlast het woonzorgcentrum mogelijk een groter slachtoffer wordt van waterschade. Met de klimaatveranderingen waar we helaas ook in België reeds slachtoffer van werden, worden de risico’s hierop ook groter. Ter Beke ligt iets lager dan de gronden en als deze onvoldoende water absorberen, dan moeten we er geen tekening bij maken. Vandaar dat een belevingstuin voor Geluwe de beste oplossing is.”

