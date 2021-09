Bejaard echtpaar probeert frietketel te blussen met water: koppel raakt zwaargewond, maar thuisverpleegster redt Jacqueline (85)

Wevelgem Nazi veldhospi­taal of commando­post? Wevelgem brengt het ware verhaal over ondergrond­se bunker die in 2019 ‘ontdekt’ werd door journalist

9 september Was het een ondergronds veldhospitaal van de nazi's of een commandopost? Over die vraag werd in 2019 hevig gediscussieerd in Wevelgem nadat een onbekende ondergrondse bunker werd ontdekt. Over de ware toedracht opent op vrijdag 10 september een tentoonstelling. “We merkten bij de inwoners grote belangstelling en dus brengen we nu deze expo”, zegt schepen van Erfgoed Geert Breughe (CD&V).