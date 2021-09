Bejaard echtpaar probeert brandende frietketel te blussen met water: koppel zwaargewond

De brand ontstond om 11.45 uur langs de landelijke Komerenstraat, een zijstraat van de Menenstraat, op de grens van Geluwe en Menen. De thuisverpleegster was aanwezig in de woning van het hulpbehoevende echtpaar Camille Vandriessche (89) en Jacqueline D’hondt (85). Om te middagmalen, werd de frietketel ingeschakeld maar na verloop van tijd raakte die oververhit. De ketel vatte vuur en er werd geprobeerd de vlammen te doven met water. Het gevolg was echter dat de brandende olie veranderde in een echte vuurzee. Camille Vandriessche slaagde er in zelf de rijwoning te verlaten, de thuisverpleegster kon zijn echtgenote, die immobiel is, redden. Volgens de eerste berichten raakte het bejaarde koppel vrij ernstig gewond. Ze werden, net als de thuisverpleegster, overgebracht naar het ziekenhuis. (lees verder onder de foto)