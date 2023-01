Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Wervik nog geld kan afhalen

Zonnebeke Hof van Beroep bevestigt vernieti­ging onteige­nings­plan bedrijven­ter­rein Albert­straat: “Na ongeveer twaalf jaar moet alles opnieuw en vanaf nul”

Eind december stelde het Hof van Beroep in Gent de gemeente Zonnebeke in het ongelijk in de aanslepende zaak rond de onteigening van grond in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Albert Noord in Zonnebeke. De procedure sleept ondertussen al maar liefst twaalf jaar aan. Op de gemeenteraad komende maandag doet oppositiepartij N-VA nogmaals het voorstel om het bedrijventerrein in de buurt van de op- en afrit van de A19 te voorzien.

