Autodelen met een Fiat 500 op twee locaties, deze week twee gratis infosessies

Menen/Wervik Gewezen leerkracht en doelman Sporting Menen Denis Monteyne (83) overleden: “Hij leefde honderd procent voor zijn sport en zijn familie”

In het AZ Delta in Rumbeke is Denis Monteyne (83) uit Menen na een korte heftige ziekte overleden. Hij was destijds regent Lichamelijke Opvoeding aan het Sint-Aloysiuscollege en Sint-Joris in Menen. Denis Monteyne was twaalf seizoenen doelman bij Sporting Menen. Hij was ook een talentvolle volleyballer bij Sialco Menen. “We krijgen nu veel reacties na zijn overlijden. Het doet deugd dat mensen hem nog altijd kennen, zelfs na al die jaren”, reageert zoon Wim.

3 februari