Auto van afwezige Fransen brandt uit in midden van de straat: brandstichting lijkt vast te staan

Rolluik gesmolten

De jonge vrouw wekte haar huisgenote en vroeg haar de brandweer te bellen. “Binnen de kortste keren stond de hele binnenzijde van de wagen in lichterlaaie, de vlammen laaiden ongemeen hoog op”, vertelt ze. “We konden niks doen, behalve hopen dat het vuur niet zou overslaan naar onze huurwoning, want de auto stond maar op amper twee meter van onze voordeur.” De brandweer kreeg de situatie snel onder controle maar de Renault Mégane is helemaal verloren. “Het buitenste van het dubbel glas van mijn raampje sneuvelde”, zegt de overbuurvrouw. “Verder is de voordeur licht verschroeid. Bij de buren is het rolluik van het raam op de benedenverdieping gedeeltelijk gesmolten. Net als de regenpijp trouwens tussen onze woningen.”

Eerst inbraak

In de buurt valt te vernemen dat de auto eigendom is van een koppel Fransen dat wellicht op vakantie is. Het voertuig stond de jongste dagen onaangeroerd onder de carport. Woensdagnacht brandde de wagen uit in het midden van de straat. Vermoed wordt, dat er eerst werd ingebroken in het voertuig om het te kunnen wegduwen van de carport en de wagen vervolgens in brand te steken. Naar verluidt, waren er in het verleden al wel eens wat problemen met een aantal Fransen die in de buurt wonen. De kans bestaat dus, dat het om een soort afrekening gaat. De politie onderzoekt de zaak.