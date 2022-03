Auto over de kop, bestuurster lichtgewond

WERVIK Terras retroher­berg gaat zaterdag weer open, er komen ook nieuwe parasols en sfeerver­lich­ting

Als alles normaal verloopt, dan is het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik zaterdag weer open. Vloeren Pattyn uit de Speiestraat is bezig aan de afwerking.

9 maart