Auto jongedame vat vuur onder motorkap bij afrit A19 in Wervik

De vrouw reed met haar Peugeot in de richting van Ieper en nam de afrit in Wervik om via de N58 naar Komen-Waasten te rijden. “Plots was er overal rook en zag ik plots ook vlammen vooraan aan de auto”, klinkt het aangedaan. “Ik schrok hevig en zette me meteen aan de rechterkant van de weg. Enkele passanten probeerden met brandblussers het vuur nog te blussen maar het was wachten op de brandweer vooraleer de vlammen volledig gedoofd konden worden. Hoe is dit nu mogelijk? Er waren geen signalen dat de motor oververhit was of zo.” Volgens de brandweer ligt wellicht een technisch defect aan de oorzaak. Het verkeer op de afrit van de A19 ondervond lichte hinder door het incident.