Auto in de gracht na botsing: bestuurders ongedeerd

Ieper Kerst in Ieper kent overweldi­gen­de start: “Ook zonder schaatspis­te blijft een bezoekje de moeite”

Het was even afwachten of het kerstgebeuren in Ieper ook zonder schaatspiste volk op de been zou brengen. De vrees bleek ongegrond, want - althans in het openingsweekend - was de opkomst heel groot. De intrede van de kerstman en de nieuwe kerstiglo’s blijken een schot in de roos. “Koud? Maar neen, je vindt hier genoeg om je op te warmen", klinkt het bij bezoekers.

16:41