Auto belandt op zijkant: bestuurster lichtgewond

“Ik wilde geld, maar had geen zin om te werken”: jonge inbrekers riskeren tot twee jaar cel

Twee inbrekers, amper 18 en 21 jaar oud, weten vandaag of ze respectievelijk één en twee jaar cel krijgen. Ze hadden het in hoofdzaak gemunt op lokalen van jeugdbewegingen en sloegen liefst zeventien keer toe. En toen één van hen zijn enkelband mocht uitdoen, volgde nummer achttien in geen tijd. “Veel kan je er niet tegen doen, maar dit is wel de eerste keer dat we zo’n zaak voor de rechter zien eindigen”, aldus enkele slachtoffers.