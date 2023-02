Amper vier van de 24 armaturen van de fietsenstallingen aan het station doen het: “Er worden aan het station veel fietsen gestolen en is een optimale verlichting daar dus meer dan nodig”

Dief die elektri­sche step wil stelen op heterdaad betrapt tijdens overlast­con­tro­le

De politie kon maandag een dief op heterdaad betrappen op het stationsplein in Kortrijk. Hij was was net bezig met het stelen van een elektrische step en werd meteen daarna opgepakt. De politie was op dat moment net bezig met een overlastcontrole tegen fietsdiefstallen.