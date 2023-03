Alombekende wielerfanaat Robert Crepel is overleden: “De koers in Geluwe zal nooit meer hetzelfde zijn”

VOLLEYBAL - LOTTO LEAGUE Gent verkoopt Menen een pak rammel

De decompressie bij Menen na de bekerfinale van vorige week in het Sportpaleis was enorm. Na een zwakke trainingsweek trok het die lijn gewoon door in de match tegen Gent. Receptioneel bakte het er in de openingsset niets van en dat resulteerde in een 9-15-tussenscore. Kjaer bleef de Meense defensie aftroeven, Depestele zag het met lede ogen aan. De Menencoach greep in de tweede beurt wel in met een handvol wissels. Ook libero Stuer moest naar de kant voor Bille. Ook na die ingrepen bleef Decospan in hetzelfde bedje ziek, Gent stoomde door naar 13-21 dankzij Vandecaveye. De afstraffing was onvermijdbaar. Na een ace van alweer Vandecaveye (1-5) had Menen toch nog genoeg zuurstof in de tank om terug te knokken. Het kwam zelfs op 12-9 en leek dan toch een eerreddend spel te behalen. Tot de nonchalance, de domme fouten en het aanvallend onvermogen weer de kop opstaken. Gent in één ruk van 15-13 naar 15-19. Colson maakte een einde aan de Meense calavrietocht. Voor Sinnesael en zijn troepen zou het wel eens een zeer lastige nacompetitie kunnen worden. Een fris spelend Gent tankte een flinke dosis vertrouwen voor het vervolg van de play-offs.