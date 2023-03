Alombekende wielerfanaat Robert Crepel is overleden: “De koers in Geluwe zal nooit meer hetzelfde zijn”

In woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe is Robert Crepel (91) onverwacht overleden. Hij was ongehuwd en was in wielermiddens enorm gekend. Robert Crepel was vele jaren de allergrootste wielerfan van de Gapersgemeente. Toen er destijds veel meer wielerwedstrijden waren dan nu, was Robert bijna alle dagen weg naar de koers. “De koers in Geluwe zal nooit meer hetzelfde zijn”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit).

‘Wielerliefhebber in hart en nieren’, zo staat het op de rouwbrief. Robert Crepel woonde jarenlang in de Koekuitstraat. “Ik heb nooit gekoerst”, vertelde Robert ons destijds. “Het mocht niet van thuis. Ik was meer een loper. Zowel op school als later tijdens mijn legerdienst. Ik voetbalde bij de reserven van SK Geluwe en ben ook een tijdlang terreinverzorger geweest. Ik was pas zeventien toen ik Urbain Oplinus begon te volgen. Zo is het allemaal begonnen. Hij was een jaar ouder en reed bij de junioren. Ik ben in die tijd zwaar ziek geweest en was een jaar thuis. Ik mocht meegaan in de auto van Urbain. Hij won eens twaalf wedstrijden in twee maanden.”

Er waren toen veel renners in Geluwe. Naast Urbain Oplinus waren er destijds ook André Verschoore, Gaston Gadeyne en Pierre Mahieu, die als junior tweede eindigde in de klassieker Brussel-Marke. Later werden Fernand Bruggeman en Roger Verschaeve beroepsrenner. De volgende generatie waren de broers Peter en David Lernout, Henk Croes, Vincent Debeuf en Filip Scheirlynck. Robert mocht altijd met Filip meegaan. Hij kwam Robert thuis ophalen.

Nooit een auto

Robert Crepel ging meer dan zestig jaar overal rond naar de koersen kijken. “Ik ging destijds naar het voetbal maar maakte me te zenuwachtig”, vertelde Robert ons destijds. “Waarom ik naar het wielrennen ga? Men is op die manier in beweging. Vroeger ging ik met de fiets want een wagen heb ik niet. Ik reed zelfs tot in Izenberge om de profs aan het werk te zien. De koersen zijn mijn leven. Ik ken veel mensen. Als het goed weer is, dan is er altijd veel volk op de koersen. Ik ga meestal naar de wedstrijden voor profs en elite zonder contract.”

Robert Crepel was nooit alleen op stap. Jacques Vandenbulcke uit Moeskroen kwam hem jarenlang thuis ophalen. Robert was textielarbeider in Halluin en Deerlijk. Hij was lid van wielerclub Velosport Geluwe. “Robert was altijd een grote steun en toeverlaat van veel clubs”, reageert speaker Wilfried Ossieur uit Lauwe.

De sympathieke Robert Crepel was een goede klant bij de bookmakers en steunde ook heel wat organisaties. “De grootste supporter van alle renners heeft zijn laatste koers verloren”, vat Stefaan Santy uit Geluwe het heel mooi samen. Stefaan is de vader van eliterenner zonder contract Arne Santy.

De uitvaart vindt komende donderdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe plaats.

