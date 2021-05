Allicht door inademen van giftige dampen: landbouwer (46) dood aangetroffen in varkensstal

Kortrijk Volk stroomt toe in binnenstad Kortrijk, euforie in uitgaans­buurt: “Het voelt bijna als de Sinksen­fees­ten”

9 mei Euforische taferelen in de uitgaansbuurt in Kortrijk, zaterdagnamiddag, waar T-Day echt op een bevrijding lijkt. “Het voelt supergoed aan, we hebben ons leven terug”, vertelt Dieter De Clercq van Café 56. Voorlopig houdt, met uitzondering van enkelen, iedereen zich aan de coronamaatregelen. “Als de mensen op dezelfde manier blijven genieten zoals het nu is, zal ik gelukkig zijn”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Het volk blijft ondertussen toestromen in de binnenstad. Er duiken zelfs files op.