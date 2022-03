Al drie weken geen straatverlichting in het laatste deel van de Magdalenastraat

Kortrijk Leerkrach­te onder invloed rijdt paal aan: “Ik ben nadien gestopt omdat er precies iets aan mijn auto scheelde”

Een vrouwelijke leerkracht heeft van de rechter één maand rijverbod gekregen omdat ze in Kortrijk een ongeval veroorzaakte, nadat ze flink had gedronken. “Ik moet in slaap zijn gevallen”, zegt de vrouw. “Dit zal me niet meer overkomen.”

14 maart