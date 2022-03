Al drie weken geen straatverlichting in deel van Magdalenastraat

Kortrijk/Rollegem Lagere­school­kin­de­ren maken prachtige kunst van tien reuzengro­te ijzeren LUX-let­ters

Omdat er geen LUX-festival was in Rollegem de voorbije twee jaar, bood ‘Lux Is Kunst’ een mooi alternatief, met tien kunstparels. Ze werden zaterdagnamiddag voorgesteld op de Grote Markt in Kortrijk. “Leerlingen lager onderwijs, leerkrachten en kunstenaars… we brachten verschillende generaties bij elkaar met dit project”, zeggen LUX-initiatiefnemers Arne Demyttenaere, Peter Dekimpe en Axel Vandenheede.

